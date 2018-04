Judecătorul Dana Gîrbovan explică, într-o amplă postare pe Facebook, de ce revocarea unui procuror-șef nu poate fi o chestiune de ”oportunitate politică”.

”Poate sau nu poate Presedintele sa refuze propunerea Ministrului Justitiei de revocare din functie a unui procuror-sef?

Aceasta intrebare a starnit ample dezbateri in spatiul public, dezbateri dominate, dupa cum ne-am obisnuit, nu de opinii de specialitate, ale profesorilor sau practicienilor dreptului, ci de opinii pseudo- stiintifice ale diversilor autoproclamati experti in drept.

In treacat spun ca, asa cum... citeste mai mult