Judecătorul Dana Gîrbovan face o paralelă cu procesul lui Iisus Hristos pentru a arăta importanța unui proces echitabil.

”Rastignirea si moartea lui Isus pe cruce, ca urmare a unui proces nedrept, este o buna ocazie de meditatie si introspectie asupra rolului pe care il avem si a responsabilitatii pe care o purtam fiecare in infaptuirea dreptatii.

Ce trebuie sa invatam fiecare din procesul lui Isus este importanta procesului drept, a fiecarui proces, a oricarui proces. "Cel ce este credincios in foarte putin si in mult este credincios; si cel ce e nedrept in foarte putin si in mult este nedrept" (Luca... citeste mai mult

