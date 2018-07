Duce o luptă nebună cu cancerul și nu are nici ce mai mică intenție să cedeze. Dana Deac a mărturisit că în luna august va trebui să își facă un nou set de analize pentru a vedea dacă a reușit să învingă boala.

„În august trebuie să trec printr-o analiză extrem de importantă, în Turcia, care îmi va spune că am rezolvat ultimul cancer. Dacă nu l-am rezolvat, o iau de la capăt. Acum nu pot să spun că sunt în afară de orice pericol, doar că nu ştiu încă nimic sigur. Aştept să fac analizele şi decid după aceea. Dar emoţii am, recunosc. La istoricul pe care îl am, nu pot să spun că sunt indiferentă. Dar nici nu mă grăbesc să îmi fac multe griji. Dacă ies...

