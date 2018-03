Dana Chera a povestit în emisiunea Adevăruri Ascunse o întâmplare din trafic, care i-a lăsat un gust amar.

„O doamnă care a trecut strada, sub pod la Pipera, la jumătate a prins verdele celorlalți și nu a mai putut trece. Rămăsese în mijocul intersecției. Mașinile venite din cealaltă direcție o claxonau. Am avut o surpriză neplăcută. Nu erau niște bărbați. Erau niște femei. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Atâta lipsă de nerăbdare. Pentru ce ne dă Dumnezeu inima asta? Am rămas profund dezamăgită. Mă doare sufletul”, a declarat Dana Chera.

