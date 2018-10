Miercuri, 24 octombrie, la Băile Govora, începe cea de-a XXII-a ediție a Conferinței „New Cryogenic and Isotope Technologies for Energy and Environment” – EnergEn2018, organizată de către Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii...

Antena 3, 23 Octombrie 2018