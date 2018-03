Dan Voiculescu a intervenit în direct la Antena 3 după ce Sebastian Ghiță a susținut că acesta a avut relații cu serviciile din România.

„Eu de regulă nu intervin în emisiunile Antena 3. Nu am avut niciun fel de întâlnire cu Coldea nici la petreceri private, nici oficiale. Nu vreau să fiu amestecat cu tot ce au făcut oamenii ăștia înainte, pentru că făcut crime. Am rugămintea la Sebastian Ghiță să clarifice pentru opinia publică. A afirmat că eu m-am întâlnit cu Coldea. N-am avut niciun fel de relație. Am destul probe că acești oameni mi-au furat trei ani din viață. Nici cu Coldea, nici cu Kovesi, nici cu... citeste mai mult