Premiile obținute astăzi de Antena 3 la New York Film Festivals reprezintă o confirmare a crezului meu: niciun sacrificiu nu e prea mare pentru a proteja libertatea presei.

Este o uriașă nedreptate ca, după o viață de muncă cistită, efort și responsabilitate, să fii pus în situația de a plăti pentru ceva ce nu ai făcut. Am știut însă întotdeauna că lupt pentru o cauză dreaptă și i-am simțit mereu alături de mine pe cei pentru care am luptat.

Nu îmi pare nicio secundă rău că, în ciuda presiunilor și a răului care mi s-a făcut, nu am dat niciun pas înapoi și nu am acceptat să subordonez trustul de presă pe care l-am... citeste mai mult