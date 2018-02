Arcadia Apartments Domenii, primul ansamblu rezidenţial de anvergură din zona Domenii a Capitalei dezvoltat de Dan Şucu în parteneriat cu Valentin Vişoiu de la compania de construcţii Conarg, intră în faza a II-a de dezvoltare. Aceasta presupune construcţia a două clădiri 2S plus P plus 5E plus 6-7 retras, care însumează 225 de apartamente şi 300 de locuri de parcare dispuse în totalitate în parcarea subterană.

Cele două clădiri noi din cadrul complexului vor conţine unităţi de tip studio,... citeste mai mult