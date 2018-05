Compania de origine elveţiană Veeam Software, specializată în furnizarea de soluţii care asi­gură disponibilitatea şi recu­perarea datelor, a înregistrat în 2017 în România o creştere de peste 50% a cifrei de afaceri, peste estimările iniţiale.

„Anul trecut am depăşit 827 mil. dolari cifră de afaceri, reprezentând o creştere de la an la an de 36% la nivel mondial. Pe piaţa din România rezultatele au fost şi mai bune. Avem peste 50% creştere de la an la an”, a declarat Dan Popa, director regional pentru România, Bulgaria şi Albania în cadrul Veeam Software, în cadrul unei ediţii speciale a ZF Live, transmise de la evenimentul Reimagine 2018,... citeste mai mult