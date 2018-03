Antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a fost afectat de moartea lui Davide Astori, fostul căpitan al Fiorentinei trecând în nefiinţă la doar 31 de ani. "Am plâns! Chiar dacă nu l-am cunoscut, recunosc, am plâns. Când am văzut spectatorii de...