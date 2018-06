Dan Petrescu, 50 de ani, s-a întors miercuri în ţară din vacanţa petrecută în Dubai şi a dezvăluit cum au decurs tratativele cu chinezii de la Guizhou Hengfeng, echipă pe care o va prelua în scurt timp.

"Am pus foarte multe condiţii. Am procedat în acest fel pentru că mă aşteptam să renunţe. Dar au acceptat. Mâine îmi voi lua la revedere de la club şi le voi mulţumi oamenilor de acolo pentru tot ce am reuşit să facem împreună", a declarat Dan Petrescu la revenirea din vacanţă, conform Digi Sport.

Guizhou Hengfeng este ultima clasată... citeste mai mult