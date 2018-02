Duminica, 25 Februarie, 20:11

Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului, a comentat succesul reușit de echipa sa pe terenul lui Juventus București, 2-0. "Bursucul" s-a plâns din nou de arbitraj, dar și de înjumătățirea punctelor din play-off.

"Nu contează cu cine joci, orice meci e greu. Am întâlnit o echipă agresivă, foarte bine organizată.

Per total, ne-am creat foarte multe ocazii. Victoria nostră este meritată. Au fost 3 faze de penalty, una la Deac, una la Culio și una la Ioniță. Deac e plin de sânge. Bine că am primit și un penalty, deși toată lumea spune că noi doar asta cerem.

N-avem cum să fim... citeste mai mult