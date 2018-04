Dan Petrescu, prelungire contract cu CFR Cluj

Dan Petrescu si-a prelungit, marti dupa-amiaza, contractul cu CFR Cluj.”Bursucul” a semnat un contract valabil pe inca doua sezoane, incepand din aceasta vara.

Conform unor informatii neoficiale, Dan Petrescu ar incasa in jur de 850.000 de euro pe an la Cluj.

Comunicatul aparut pe site-ul oficial al lui CFR Cluj:

„Datorita muncii de exceptie depuse pana acum la CFR, a rezultatelor si a atmosferei create in sanul echipei, clubul CFR 1907 Cluj anunta ca a ajuns la un acord de prelungire a contractului cu antrenorul Dan Petrescu pentru inca doua sezoane, incepand... citeste mai mult

acum 49 min. in Locale, Vizualizari: 23 , Sursa: Napoca News in