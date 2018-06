Dan Petrescu a preluat vara trecută pe CFR Cluj şi a câştigat campionatul în sezonul recent încheiat al Ligii 1 Betano.

"Îmi pare bine că CFR mi-a dat ocazia să fac această conferinţă, pentru că sunt convins că vor fi multe speculaţii. Am vrut să spun adevărul. Citeam undeva că am luat modelul Zidane. Nu am copiat pe nimeni. Când am venit la CFR şi am semnat pe doi ani am spus să punem o clauză de reziliere pentru că e posibil să am o ofertă imposibil de refuzat. Îmi doream să nu vină această ofertă, dar a venit şi nu cred că un om normal ar putea refuza o astfel de ofertă. Este o ofertă pe care poate sunt antrenori în primii 10 din lume care nu o au.

Nu m-am certat... citeste mai mult