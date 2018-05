Sambata, 05 Mai, 23:12

Emil Caras, secundul celor de la CFR Cluj, afirmă că Dan Petrescu s-a simțit rău la finalul victoriei cu U Craiova, scor 1-0, și nu a putut ajunge la interviurile de la final.

"Stresul acumulat în ultimul timp și-a pus amprenta. Dan Petrescu nu se simțea foarte bine la final. Nu l-am văzut, nu știu unde a mers după meci. Nu a intrat în vestiar.

Am reușit să marcăm, am controlat tot jocul, dar pe final era să o comitem din nou. Am simțit dezastrul pentru câteva clipe în minutele de prelungire. A... citeste mai mult

