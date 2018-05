La o săptămână după câștigarea titlului cu CFR Cluj, Dan Petrescu a anunţat conducerea clubului că nu va mai continua să fie antrenorul echipei din Gruia chiar dacă mai are un an de contract.

Dan Petrescu a ales să meargă în China țară din care a primit o ofertă de a antrena pe Guizhou Hengfeng, ultimul loc în campionatul țării asiatice. “Bursucul” va semna pe doi ani și va avea un salariu stagional de 1,8 milioane de euro. Petrescu are însă o clauză de reziliere de 500.000 de euro, iar conducătorii... citeste mai mult