Vineri, 13 Aprilie, 17:31

Dan Petrescu (50 de ani) are pe masă propunerea pentru prelungirea contractului, însă până în acest moment n-a semnat-o.

Deși a fost dorit atât în China cât și la echipa națională a României, " Bursucul" a declinat ofertele și a rămas la CFR.

"Dacă voi rămâne la CFR? Nu știu, trebuie să întrebați conducerea. Dacă am refuzat naționala și milioanele din China, înseamnă că vreau să rămân", a declarat Dan Petrescu în cadrul unei conferințe de presă.

Tehnicianul ardelenilor încă nu știe pe cine să susțină la alegerile prezidențiale din 18 aprilie: "Nu pot să am un preferat la președinția FRF, cu Lupescu am fost...