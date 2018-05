„Am avut şedinţa de joc, ce trebuie să facem când avem mingea, când nu avem mingea, cum fac de obicei şi pe final am avut un video, pe care l-am văzut înainte. Mi s-a părut extraordinar. Familiile jucătorilor, copiii, mama, şi din Croaţia, şi din Franţa, şi din România trimiteau mesaje, . Eu am plâns şi când l-am văzut singur şi când l-am văzut cu ei. A fost motivaţional foarte bine", a declarat Petrescu, la conferinţa de presă de după întâlnirea cu FC Viitorul.

Dan Petrescu a explicat că mai are un an de contract cu CFR Cluj şi că, în cazul în care ar părăsi clubul ardelean, ar trebui să plătească despăgubiri importante pentru ruperea

