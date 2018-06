Dan Petrescu, 50 de ani, a câştigat titlul de campion al Ligii 1 Betano alături de CFR, dar a părăsit trupa din Gruia pentru a-i prelua pe chinezii de la Guizhou Hengfeng. Asiaticii sunt pe ultimul loc în clasament, după 11 etape, şi dacă antrenorul român va reuşi salvarea de la retrogradare, va încasa din salariu plus bonusuri în jurul sumei de 15 milioane de euro, cam cât primeşte Mourinho, tehnicianul lui Manchester United.

"Zi de zi am fost în contact cu Dan şi am discutat. El îi amâna zi de zi pe chinezi şi căuta motive să nu meargă, acolo, noi încercam să-l ţinem alături de noi pentru că...