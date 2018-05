Articol de — Raymond Füstös Vineri, 11 Mai, 17:49

Resimțind tensiunea victoriei dramatice cu CSU Craiova, scor 1-0, Dan Petrescu (50 de ani) îndeamnă jucătorii la concentrare maximă în duelul cu Astra, echipă pe care o consideră revelația play-offului.

Astra Giurgiu - CFR Cluj se joacă duminică, de la 21:30, e liveTEXT cu video și foto pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look TV. "Am început săptămâna mai relaxați, nu am făcut antrenamente prea solicitante, dar sper că în aceste două zile să fie mai concentrați băieții. Presiunea este acum pe noi, mai ales că vom juca din nou...