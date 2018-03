Dan Petrescu ar putea sa o paraseasca pe CFR Cluj la finalul acestui sezon.

Din vara, clauza de reziliere in valoare de 300 de mii de euro pe care Petrescu o are in contract va deveni nula, iar antrenorul poate parasi liber echipa, potrivit Fanatik.

Antrenorul liderului din Liga 1 a avut deja o oferta din Rusia, de la Dinamo Moscova, pe care a decis momentan sa o pasuiasca macar pana in vara.

Apoi, Petrescu simte tot mai puternic lipsa familiei, care a decis sa nu-l insoteasca la Cluj si a ramas in Emiratele Arabe Unite.

Tocmai de aceea, scrie sursa citata, Petrescu ar fi dornic sa preia o