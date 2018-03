Sezonul transferurilor din fotbalul românesc pare că a început. Deocamdată la nivel de zvonuri. După Răzvan Marin și Dennis Man, se pare că AS Roma a pus ochii pe un alt tânăr jucător român cu prezențe la echipa națională. Ultimul intrat pe lista romanilor este fundașul liderului Ligii 1, Cristi Manea.

Conform presei din Italia, fundaşul în vârstă de 20 de ani este destul de aproape de un transfer la AS Roma. Potrivit site-ului InsideRoma.com, agentul lui Manea, Pietro Chiodi, a discutat cu oficialii de la Roma acest transfer.

Nici Dan Petrescu nu exclude o posibilă mutare a... citeste mai mult

