Antrenorul a încercat să explice remiza din Gruia şi susţine că rezultatele echipei sunt peste cele înregistrate de Real Madrid în acest sezon: ”Nu s-a întâmplat nimic. Singura ocazie avută de Astra a fost gol. Am jucat slab prima repriză. Astra a fost foarte bine organizată. Erau numai fundaşi pe teren şi mi-a fost greu. Am schimbat la pauză. Am jucat cu două vârfuri. Puteam face 2-0 şi închideam meciul. Fiecare vine la meci să facă ce vrea. Poate sunt unii care au prieteni foşti antrenori.

O greşeală de-a noastră a adus egalarea. Avem 11 victorii şi 4 egaluri pe teren propriu. Nici Real Madrid nu are asemenea... citeste mai mult

