Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj!

Dan Petrescu si-a reziliat contractul cu CFR Cluj! Antrenorul care a cucerit titlul cu Unirea Urziceni si cu CFR Cluj a decis sa plece de la campioana, anunta Digi Sport.

Dan Petrescu s-a inteles cu conducerea clubului si contractul care era intins pana in vara lui 2019 a fost reziliat! Dan Petrescu are oferte concrete din China, dar si din zona Golfului, si urmeaza sa anunte in zilele urmatoare noua destinatie.

