Dan Nistor, unul dintre liderii lui Dinamo, a jucat în prima parte a acestui sezon al Ligii 1 Betano la CFR, bifând 17 partide în campionat şi cinci pase de gol. El e dezamăgit că ardelenii nu i-au oferit un tricou de campion şi a ţinut să le transmită un mesaj.

"Cred că am jucat 21 de meciuri la CFR Cluj, nu mai ştiu câte puncte aveam, dar cred că am pus umărul şi eu pentru acel titlu. Am plecat când echipa era pe primul loc. Nu a venit niciun tricou, niciun telefon nimic. Meritam şi eu o mânecă de la tricoul de... citeste mai mult