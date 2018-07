Dinamo a remizat pe Naţional Arena, duminică seara, scor 3-3 (1-1), cu FCSB, într-un meci din etapa a 2-a a Ligii 1 Betano. FCSB a condus de trei ori, dar trupa lui Florin Bratu a revenit de fiecare dată. Căpitanul trupei din Ştefan cel Mare, Dan Nistor, a avut o evoluţie precisă, concretizată prin golul de 2-2. Fostul mijlocaş de la Pandurii, Evian şi CFR spune că Dinamo impresionează prin forţa grupului.

"Sunt mulţumit, este un rezultat echitabil. Mă bucură cel mai mult că am reuşit să revenim de trei ori. Şi cu Voluntari am fost conduşi şi am revenit. Sper ca pe viitor să nu mai facem aceste greşeli. Sunt impardonabile din punctul meu...

