Dan Negru, de 18 ani liderul incontestabil al spectacolelor de Revelion!

Peste 3.200.000 de români au urmărit Revelionul Starurilor 2018, la Antena 1.

Programul de Revelion al Antenei 1, prezentat de Dan Negru pentru al 18-lea an consecutiv, a fost si in acest an lider incontestabil de audiență pe toate segmentele de public.

Minutul de aur al Revelionului Starurilor 2018, de la ora 23.40, a adunat în fața micilor ecrane 3.211.000 de romani din toata țara, Antena 1 înregistrând 18 puncte de rating și 35,8 cota de piață. De asemenea, minutul de la miezul nopții a adunat în fața micilor ecrane 2.352.000 de telespectatori, la nivelul publicului din toată țara.

"Mi-am luat majoratul in...