Dan Negru pare cuprins de nostalgie. Vedeta Antenei 1 se uită la cea de-a 69 ediție a Festivalului de la Sanremo și deplânge dispariția variantei românești a celebrului concurs italian, respectiv Festivalul de la Mamaia.

"A început Sanremo. E la RAI din 1951.

Noi le-am făcut praf pe toate.

Am prezentat un festival Mamaia care a bătut in audiențe Real Madrid-Dinamo.

Țin minte titlul de atunci din Capital : “Cum s-au bătut in audiente Raul Gonzales și Negru”. https://www.capital.ro/download?id=7348

Festivalul avea public.

Degeaba!

N-a mai rămas nimic.

Lângă ăia care au îngropat fabrici, industrii, Herculane ar trebui sa stea și cei care au îngropat industrii... citeste mai mult

