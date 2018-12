Dan Negru a făcut anunțul așteptat de milioane de români. Vedeta Antenei 1 va prezenta și în acest an petrecerea de Revelion de la Antena 1, pentru a 19-lea an consecutiv.

"S-o știți de la mine...Oficial. Intru din nou la concurența cu restaurantele, agențiile de turism, cabanele... Dacă n-ați găsit nimic până acu’, haideți cu mine.A 19-a oară...", a scris Dan Negru, pe Facebook.

Programul de Revelion prezentat de Dan Negru a fost în fiecare an lider absolut de audiență.



