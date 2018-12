Dan Negru a povestit în emisiunea „Voi cu Voicu” ce i-a mărturisit Vadim Tudor în timp ce era în drum spre Ierusalim, dar și cum l-a impresionat de-a lungul timpului fostul politician.

„Vadim era o bombă de audiență, știa să vândă cultură, era fabulos. Am zburat cu el spre Paris, și am zburat cu aeronava Smaranda Brăescu. Vadim a început să povestească vreo 40 de minute de ea. Că nu se știe unde e îngropată, a fost condamnată la închisoare. E o teorie a conspirației legată de ea. Nu mă întreba de lumea politică, nu vreau să vorbesc de politică. (...)

Zburam spre Ierusalim și m-a sunat când ajungi la mormântul lui Iisus, cel mai important mormânt nu are aur, nici arme, ci este un... citeste mai mult

