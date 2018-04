Participarea secretarului de stat Dan Neculăescu la dezbaterile din cadrul Adunării Generale şi ECOSOC, precum şi susţinerea unei intervenţii în dezbaterea privind situaţia din Georgia

Secretarul de stat Dan Neculăescu a susţinut, la 24 aprilie 2018, o declaraţie în calitate de preşedinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii (PBC) în cadrul dezbaterii plenare a Reuniunii la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU privind Consolidarea şi Permanentizarea Păcii cu tema "Strenghtening the United Nations' Work on Peacebuilding and... citeste mai mult

