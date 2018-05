Dan Grecu: M-a apucat nostalgia

Cu ocazia Campionatului Național de Gimnastică al Juniorilor III, competiție care are loc la Reșița după 16 ani, în municipiul de pe Bârzava a revenit unul dintre oamenii de sport legați sufletește de aceste meleaguri. Dan Grecu, vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică, a fost antrenor coordonator al lotului olimpic masculin, care s-a pregătit mai bine de un deceniu la Reșița.

„Când am ajuns în Reșița, m-a apucat nostalgia. După atâta timp petrecut în Reșița, sigur că îți aduci aminte cu mare plăcere de oamenii de aici. Însă am impresia că e mai puțină lume decât... citeste mai mult

acum 56 min. in Locale, Vizualizari: 30 , Sursa: Caras Online in