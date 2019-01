Marţi, preşedintele USR Dan Barna a declarat că după alegerile europarlamentare din luna mai a acestui an, va fi luată o decizie cu privire la candidatul formaţiunii la alegerile prezidenţiale.

„Obiectivul zero pentru USR sunt europarlamentarele. Acolo vom avea un rezultat foarte bun, după care, în cadrul partidului, vom lua şi decizia privind candidatul nostru la prezidenţiale, lucru pe care l-am spus constant, din momentul în care am fost ales preşedinte al partidului. USR va avea candidat la alegerile prezidenţiale şi decizia o vom lua după europarlamentare”,... citeste mai mult