Dan Barna: GRECO ne confirma - justitia din Romania se dizolva sub ochii nostri "Schimbarile legislative in ce priveste statutul judecatorilor si al procurorilor, organizarea sistemului judiciar sau functionarea CSM au produs o avalansa de avertismente si ingrijorari in raportul GRECO, intr-o noua dovada a pantei abrupte pe care aluneca Romania sub actuala guvernare", sustine presedintele USR intr-o postare pe Facebook.

