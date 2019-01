„USR este într-un proces de negociere cu partidul PLUS şi probabil până la finalul săptămânii viitoare, în următoarele zile, vom avea o decizie dacă vom merge pe listă comună la europarlamentare sau vom merge separat. Pot să vă asigur că în situaţia în care această negociere va avea un rezultat pozitiv şi vom avea o listă comună, această posibilă alianţă are toate şansele şi va câştiga fără îndoială alegerile europarlamentare. (...) Sâmbăta viitoare, pe 2 februarie, va avea loc un comitet politic la USR şi de asemenea este un consiliu naţional la PLUS, în care se va lua o... citeste mai mult

