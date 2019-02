Polițistul sucevean Dan Ciprian Sfichi, nenorocit pe viață după ce a fost lovit cu o sabie în cap în timpul unei percheziții la care a participat în decembrie 2017, are nevoie de o sumă mare de bani pentru recuperare intensivă de urgență. Bărbatul în vârstă de 36 de ani a beneficiat până acum de ședințe de recuperare suportate de Ministerul Afacerilor Interne, la clinici din țară, însă se pare că are nevoie de mai mult, de alte tipuri de proceduri, la clinici din străinătate. Cel puțin are nevoie de o șansă în plus pentru a reveni la o viață normală, scrie Monitorul de Suceava.

Pensionat medical, cu o pensie de 2800 de lei

Diagnosticul pe care îl... citeste mai mult

acum 56 min. in Actualitate, Vizualizari: 17 , Sursa: Antena 3 in