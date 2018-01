Dan Alexa: „Voi face tot ce tine de mine sa duc Dunarea in Liga 1!“

Liderul Ligii a 2-a, Dunarea Calarasi, si-a reluat ieri, 9 ianuarie 2018 antrenamentele in vederea pregatirii de iarna. Sub comanda lui Dan Alexa, calarasenii se vor pregati pana pe 24 ianuarie pe stadionul „Ion Comsa“ urmand ca lotul Dunarii sa efectueze in perioada 24-5 februarie un cantonament centralizat in Turcia, Antalya.

La reunirea lotului s-au prezentat 27 de jucatori, unii dintre ei aflati in probe la clubul calarasean. Au fost prezente si cele doua achizitii realizate pana acum, fundasul Alin Dobrosavlevici si atacantul Dino Spehar, iar in zilele urmatoare sunt asteptati si trei jucatori de la ASA Targu Mures: fundasul Gaston Mendy (32 de ani), mijlocasul Paul... citeste mai mult

