Dan Alexa (39 de ani) este încrezător în ceea ce priveşte clubul Dinamo, unde a evoluat ca jucător timp de două sezoane şi jumătate. Acesta îşi menţine părerea cum că echipa din Ştefan cel Mare va câştiga din nou trofee atunci când ”Chirurgul” va fi la cârma echipei.

"Îmi menţin declaraţia că Dinamo va mai câştiga un trofeu doar când voi ajunge eu acolo. Asta am spus-o într-un moment în care auzisem că galeria lui Dinamo nu m-ar vrea, PCH-ul. Dinamo e mai aproape de retrogradare decât de play off. Am spus-o, eu nu văd să retrogradeze.

Nu neapărat pentru numele Dinamo. Totuşi Dinamo are jucători peste nivelul play

