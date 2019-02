Anamaria Prodan Reghecampf vorbește despre căsnicia cu Laurențiu Reghecampf și zvonurile despre o presupusă aventură cu Dan Alexa. "Voi credeţi că dacă eu cu Reghe n-am mai fi un cuplu şi am trăi separat, ne-ar fi frică să ne despărţim? Ne-ar fi...

Antena 3, 24 Ianuarie 2019