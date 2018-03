Dan Alexa: Meciul cu Afumati va fi greu insa trebuie sa-l castigam!

Dunarea si CS Afumati se vor afla sambata fata in fata in meci contand pentru etapa a 24-a a ligii a 2-a. Antrenorul Dan Alexa, aflat pe banca echipei noastre si in tur cand Dunarea a castigat la limita cu 1-0 (gol marcat de Valentin Alexandru din penalty spre finalul primei parti!) considera ca meciul cu ilfovenii va fi unul dificil insa trebuie castigat. In opinia sa, CS Afumati nu-i catusi de putin un adversar facil. „Vom intalni sambata o echipa buna care trage la locul de baraj. Acum cateva zile a castigat in fata Astrei Giurgiu cu 1-0 iar in prima etapa din acest s-a impus clar cu 4-1. E o echipa foarte buna a ligii a 2-a. In consecinta, va fi... citeste mai mult