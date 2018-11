Dunărea Călăraşi a pierdut dramatic meciul de pe teren propriu, împotriva celor de la Viitorul, scor 1-0 prin golul marcat de Denis Drăguş în minutul 88 al partidei. Suspendat pentru această partidă, Dan Alexa spune că elevii săi meritau mai mult de la această partidă, şi spune că va merge la CFR Cluj pentru toate cele trei puncte:

”E un joc pe care l-am dominat din punct de vedere tactic. Am avut ocazii mai mari decât ei, am avut şi un gol valabil la Mediop. Un meci in care am evoluat bine.... citeste mai mult