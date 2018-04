Dan Alexa, despre meciul cu Stiinta: „Trebuie sa ne intoarcem cu cele 3 puncte!“

In runda a 30-a a campionatului ligii a 2-a, Dunarea va juca in deplasare cu Stiinta Miroslava, partida fiind programata sambata, 21 aprilie, de la ora 11.00. Antrenorul liderului, Dan Alexa sustine ca Stiinta are nevoie acuta de victorie si din acest punct de vedere partida se anunta destul de complicata. „Stiinta Miroslava e o echipa care se bate pentru evitarea retrogradarii si care are nevoie disperata de puncte. Se joaca pe un teren prost, ca si suprafata, din cate am inteles. E un meci complicat dar trebuie sa ne intoarcem cu... citeste mai mult