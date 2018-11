Tehnicianul Dan Alexa a anunţat marţi într-o conferinţă de presă faptul că va rămâne pe banca celor de la Dunărea Călăraşi, deşi a avut o ofertă concretă de a prelua Astra, echipa de pe locul şase în Liga 1 Betano.

"Am avut o ofertă clară de la Astra. Am avut o discuţie cu domnul Iliuţă, cu domnul Brisan. Am primit asigurări că vom creste nivelul. Să facem o echipă care la anul şi se bată la play off. A contat şi factorul sentimental. A fost o surpriză să văd cât sunt de apreciat la Călăraşi!", a spus Alexa, în conferinţa de presă.

De asemenea, în cadrul aceluiaşi eveniment,... citeste mai mult

acum 44 min. in Sport, Vizualizari: 21 , Sursa: Pro Sport in