Damien Rice, artistul irlandez care ne-a fermecat prin balada "The Blower's Daughter", ce a definit filmul "Closer", vine în România în această toamnă, pe 2 octombrie.

Artistul din Kildare, Irlanda, este cunoscut pentru contribuţiile sale la proiecte caritabile precum "Songs for Tibet", "Freedom Campaign" şi "Enough Project", scrie InfoMusic.

Damien Rice va concerta la Bucureşti pe 2 octombrie 2018, la Opera Naţională din București, biletele... citeste mai mult