Productia industriala a crescut in februarie cu 0,2% in Uniunea Europeana (UE) si cu 0,4% in zona euro, comparativ cu ianua­rie, a anuntat ieri Oficiul European de Statistica (Eurostat). In ianuarie, productia industriala a crescut cu 0,2% in zona...

Cronica Romana, 13 Aprilie 2011