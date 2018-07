O tânără atletă din Italia a fost victima unui atac. A avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a fost lovită în ochi. Daisy Osakue este campioana Italiei la aruncarea discului, juniori.

Incident rasist în Italia EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Incidentul a avut loc duminică seara la Moncalieri, în apropiere de Torino. Daisy Osakue se întorcea acasă. O mașină, în care erau mai multi bărbați s-a apropiat de ea. Unul dintre pasageri a aruncat un obiect care a lovit-o in ochi.

Daisy Osakue, sportiva italiană: "Când am ajuns în dreptul maşinii am fost lovită în ochi. Am căzut la pământ, m-am frecat la ochi şi am dat de ceva lichid. Am crezut că este... citeste mai mult

ieri, 23:17 in Actualitate, Vizualizari: 39 , Sursa: TVR in