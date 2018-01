An 2017 de succes pentru Daimler Trucks: vânzările au crescut semnificativ față de 2016, volumul total estimat fiind de 465.000 unități

• Livrările realizate de Daimler Trucks în primele 11 luni ale anului 2017, în creștere cu 12% față de perioada similară din 2016

• Daimler și-a mentinut cu succes poziția de lider de piață în Europa, precum și la nivelul pieței locale - pentru al patrulea an consecutiv

• Principalii vectori de creștere au fost piețele nord-americană și indoneziană

• Martin Daum: “Estimăm că volumul de vânzări realizate de Daimler Trucks pe parcursul întregului an 2017 se ridică la 465.000 autocamioane – semnificativ mai mult... citeste mai mult