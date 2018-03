DAI-TECH SRL a doua oara consecutiv in publicatia Inc.5000 Europe

DAI-TECH, producatorul brandului de IT&C, nJoy este pentru al doilea an consecutiv in topul publicatiei Inc. 5000 Europe destinat companiilor private care au parte de o dezvoltare accelerata pe teritoriul Europei.

Compania de componente si accesorii pentru calculatoare a avut o crestere de 216% (in perioada 2013-2016) fata de listarea in acelasi top din anul precedent (2017).

Inc. 5000 Europe este o publicație ce realizează anual un top al firmelor de succes de pe teritoriul Europei cu o dezvoltare accelerată, bazat pe cresterea veniturilor pe o perioadă de 3... citeste mai mult

azi, 17:29 in IT&C, Vizualizari: 25 , Sursa: Agora in