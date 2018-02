Cei doi s-au asezat in fata camerei dorind sa faca o fotografie pe care sa o trimita unor prieteni. In loc sa se fotografieze, Rita si Frank s-au filmat, iar clipul a ajuns pe youtube, unde a adunat peste 566.000 de accesari. Felul in care cei doi...

Ziarul de Iasi, 15 Iunie 2011