Daciana Sarbu, sotia lui Victor Ponta, anunta ca demisioneaza din Partidul Social Democrat si isi va continua mandatul in Parlamentul European ca deputat independent.

"Am decis ca incepand de luni, 9 iulie 2018, sa ma despart de Partidul Social Democrat si sa-mi continui mandatul in Parlamentul European ca europarlamentar independent, in Grupul S&D", scrie Daciana Sarbu pe Facebook.

Totodata, ea da de inteles ca la finalul mandatului de europarlamentar isi va incheia cariera politica.

"Voi continua sa lupt pentru aceleasi cauze in care am crezut si pana acum... citeste mai mult

